Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noreste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 31m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:43 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Este 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Noreste 9 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 10 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noreste 8 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 9 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.