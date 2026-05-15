Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 17 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 17 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-1°
Viento
Oeste 14 - 42 km/h
Lluvia
60% 0.3 cm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 11 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo cubierto
-2°
Viento
Norte 10 - 31 km/h
Lluvia
40% 0.3 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:19
Puesta del sol17:39
Horas de luz8h 20m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:19 y se pone a las 17:39, dando aproximadamente 8h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 25 - 75 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 41 - 51 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 44 - 50 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 13 - 50 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 13 - 41 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -1° -1° Oeste 10 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Oeste 8 - 33 km/h 60% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
07:00 -2° -2° Oeste 6 - 29 km/h 60% 1.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Oeste 9 - 38 km/h 70% 1.6 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Oeste 14 - 42 km/h 60% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
10:00 Oeste 13 - 42 km/h 40% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
11:00 Oeste 14 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 16 - 47 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
13:00 Oeste 13 - 47 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
14:00 Oeste 11 - 41 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
15:00 Oeste 12 - 37 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
16:00 Oeste 11 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 11 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 10 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 7 - 36 km/h 0% Cubierto
20:00 -1° -1° Noroeste 8 - 29 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 -1° -1° Norte 8 - 30 km/h 40% 0.3 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 -2° -2° Norte 10 - 31 km/h 40% 0.3 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 -1° -1° Norte 11 - 35 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
24:00 -1° -1° Norte 9 - 36 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.