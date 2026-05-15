Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 17 de mayo de 2026
Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 17 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 5° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 2° para este 17 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego
Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 5°.
Viento: 25 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.
Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 7°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:19
|Puesta del sol
|17:39
|Horas de luz
|8h 20m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|2%
Radar meteorológico – Tierra del Fuego
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?
Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 5°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?
El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:19 y se pone a las 17:39, dando aproximadamente 8h 20m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?
El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?
Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 25 - 75 km/h.
Ubicación de Tierra del Fuego
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|3°
|Oeste 41 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|3°
|3°
|Suroeste 44 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|0°
|0°
|Oeste 13 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|0°
|0°
|Oeste 13 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|-1°
|-1°
|Oeste 10 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|-1°
|-1°
|Oeste 8 - 33 km/h
|60% 0.1 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|-2°
|-2°
|Oeste 6 - 29 km/h
|60% 1.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|-2°
|-2°
|Oeste 9 - 38 km/h
|70% 1.6 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|-1°
|-1°
|Oeste 14 - 42 km/h
|60% 0.3 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|0°
|0°
|Oeste 13 - 42 km/h
|40% 0.1 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|0°
|0°
|Oeste 14 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|0°
|0°
|Oeste 16 - 47 km/h
|30% 0.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|1°
|1°
|Oeste 13 - 47 km/h
|40% 0.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|1°
|1°
|Oeste 11 - 41 km/h
|30% 0.2 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|1°
|1°
|Oeste 12 - 37 km/h
|30% 0.1 cm
|Nevada con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|1°
|1°
|Oeste 11 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|1°
|1°
|Oeste 11 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|0°
|0°
|Oeste 10 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|0°
|0°
|Noroeste 7 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|-1°
|-1°
|Noroeste 8 - 29 km/h
|30% 0.2 cm
|Nevada con cielo cubierto
|21:00
|-1°
|-1°
|Norte 8 - 30 km/h
|40% 0.3 cm
|Nevada con cielo cubierto
|22:00
|-2°
|-2°
|Norte 10 - 31 km/h
|40% 0.3 cm
|Nevada con cielo cubierto
|23:00
|-1°
|-1°
|Norte 11 - 35 km/h
|40% 0.2 cm
|Nevada con cielo cubierto
|24:00
|-1°
|-1°
|Norte 9 - 36 km/h
|40% 0.2 cm
|Nevada con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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