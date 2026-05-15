Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 2 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Suroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 48m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:53 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 21 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Sureste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sureste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sureste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Este 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Este 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sureste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Este 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Este 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Noreste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Noreste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sureste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.