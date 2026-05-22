Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Noreste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 7 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol17:52
Horas de luz10h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:44 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 7 - 15 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sureste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Este 4 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Noreste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Noreste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Este 5 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Este 5 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Noreste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
19:00 10° 10° Noreste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Sureste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Sureste 4 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.