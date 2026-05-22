El clima en Buenos Aires acompañará para hacer actividades al aire libre. Foto: NA

La ola polar que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los últimos días tiene las horas contadas. Después de varias jornadas con temperaturas de tan solo un dígito, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el tiempo mejorará este fin de semana largo del 25 de Mayo.

Cuándo sube la temperatura en el AMBA

Según los registros del SMN, llega una gran noticia para quienes tienen planes al aire libre durante estos tres días de descanso, ya que se espera que el tiempo comience a mejorar el sábado 23 de mayo, cuando la mínima sea de 10 °C y la máxima de 15 °C. Además, se esperan pocas nubes en el cielo y no hay indicios de lluvias en el AMBA, convirtiéndola en una jornada ideal para iniciar una escapada durante el finde XL.

Cabe recordar que los monitoreos anteriores indicaban que la temperatura mínima alcanzaría los 10 grados recién el domingo 24, por lo que estas on buenas noticias para quienes buscan aprovechar el finde con actividades al aire libre estos tres días de descanso que otorga la fecha patria.

Pronóstico extendido Buenos Aires: cómo sigue el clima en el AMBA

Viernes 22 de mayo: 5 °C de mínima y 13 °C de máxima. El cielo estará mayormente nublado.

Sábado 23 de mayo: 10 °C de mínima y 15 °C de máxima, con el cielo parcialmente nublado.

Domingo 24 de mayo: 10 °C de mínima y 16 °C de máxima. Cielo parcialmente nublado.

Lunes 25 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C, con cielo parcialmente nublado.

Martes 26 de mayo: 10 °C de mínima y 17 °C de máxima. El cielo estará despejado.

Cómo sigue el clima tras la ola polar. Foto: Reuters

Por qué se adelanta el alivio en el AMBA

La mejora en las temperaturas responde a un recambio de masa de aire sobre el AMBA, un proceso habitual después de varios días dominados por aire más frío en superficie. A medida que ese pulso polar pierde intensidad, comienza a ingresar menos frío desde otros sectores, lo que permite una suba gradual de las mínimas y una recuperación algo más marcada durante la tarde. Este cambio no implica un salto brusco al calor, pero sí una modificación clara del escenario térmico.

De esta manera, las mañanas son menos hostiles y las tardes se presentan más agradables, con menor sensación de frío persistente. Es una transición que se siente rápido en la calle: menos abrigo pesado al amanecer, más confort en las horas centrales del día y una atmósfera que empieza a dejar atrás el tramo más áspero de la ola polar.

Qué se espera después del repunte de temperatura

Después del primer repunte térmico, el clima en el AMBA tenderá a estabilizarse en un rango más otoñal que invernal, con mínimas menos exigentes y máximas algo más cómodas. Esto significa que, si bien el frío no desaparece por completo, deja de tener el protagonismo absoluto que mostró en los días más duros de la semana.