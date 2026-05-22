Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo neblina, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 4 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:30
Puesta del sol17:28
Horas de luz7h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:30 y se pone a las 17:28, dando aproximadamente 7h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 4 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 4 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 4 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 6 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 7 - 31 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 6 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 4 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 4 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 5 - 24 km/h 0% Neblina
12:00 Oeste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 0 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -1° -1° Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -2° -2° Norte 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.