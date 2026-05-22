Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 0 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sur 3 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 5 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:56 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 5 - 20 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 13° Norte 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 11° Este 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 12° Sureste 1 - 5 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 13° Suroeste 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 11° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 11° Sur 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Sureste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Sureste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 11° Sureste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sureste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sureste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sureste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Este 0 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Oeste 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sureste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Sur 3 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sur 3 - 9 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.