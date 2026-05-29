Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

El pronóstico para Buenos Aires este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 10°. Con vientos de 11 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol17:49
Horas de luz10h 0m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:49 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Este 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 9 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Este 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Este 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Este 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.