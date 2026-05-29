Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.

El pronóstico para Tucumán este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 6 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Suroeste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Suroeste 0 - 4 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 35m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:00 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 18 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Oeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Oeste 1 - 8 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Suroeste 0 - 4 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Suroeste 1 - 4 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.