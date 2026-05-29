Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El AMBA entra en la recta final de mayo con una combinación típica de esta época: temperaturas frescas, cielo con nubosidad variable y un fenómeno que vuelve a complicar la rutina en rutas y accesos: la niebla. El pronóstico oficial anticipa días estables y sin lluvias relevantes, pero con bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad en distintos momentos del día, especialmente durante las primeras horas.

Qué se espera en el AMBA: temperaturas “cortas” y poca amplitud térmica

Para este jueves, el escenario previsto en Ciudad y conurbano combina cielo parcialmente a mayormente nublado con marcas térmicas en torno a 11°C de mínima y 16°C de máxima, sin un riesgo alto de precipitaciones. El viernes repite la lógica: piso cercano a 12°C y techo alrededor de 16°C, con vientos leves del este/noreste que sostienen la humedad y favorecen la formación de neblinas.

De cara al fin de semana, el termómetro muestra una mejora moderada: el sábado se movería entre 11°C y 17°C, mientras que el domingo podría ser el día “más amable”, con máximas que rozan los 18°C y cielo parcialmente nublado. En síntesis: fresco, pero sin sobresaltos y con chances bajas de lluvia, ideal para planes al aire libre… siempre que la niebla no se haga protagonista a la mañana.

Niebla: dónde se concentra y por qué se forma

Aunque en el AMBA la situación puede ir mejorando por momentos, la advertencia por niebla se desplaza y se sostiene en sectores del centro de la provincia de Buenos Aires (con influencia desde áreas cercanas a la costa hacia el norte) y también en zonas del sur/este de Santa Fe y el oeste/sur de Entre Ríos, donde la visibilidad puede caer de forma significativa.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El patrón que explica el fenómeno es bastante claro: humedad alta + poco viento + atmósfera estable. Esa combinación favorece bancos densos, especialmente cerca de cursos de agua y en corredores viales donde el aire húmedo se enfría rápido durante la madrugada. Por eso el impacto suele sentirse más fuerte en rutas, autopistas y accesos urbanos.

“Alerta violeta” por niebla: el matiz que mucha gente confunde

En estos días circuló con fuerza el término “alerta violeta”. Pero el propio Servicio Meteorológico aclaró que no existe una categoría de alerta llamada así dentro del sistema de colores (amarillo/naranja/rojo para alertas). Lo que sucede es que las zonas con advertencias por fenómenos como niebla suelen marcarse en violeta en el mapa, y eso generó confusión en redes y portales. En otras palabras: es una advertencia por niebla, no una “alerta violeta” como nivel oficial.

Recomendaciones prácticas si manejás con baja visibilidad

Si tenés que salir temprano, hay reglas simples que reducen riesgos:

Evitá circular si no es imprescindible y postergá el viaje cuando la visibilidad sea muy baja.

Si la niebla te sorprende: bajá la velocidad gradualmente , aumentá la distancia con el vehículo de adelante y evitá maniobras bruscas o sobrepasos .

Usá luces bajas y, si tu auto tiene, antiniebla . No uses luces altas , porque el reflejo en las gotas puede empeorar la visión.

Si necesitás detenerte, hacelo fuera de la calzada y la banquina, en un lugar seguro cuando sea posible.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Preguntas y respuestas para planear tu finde

¿Va a llover en el AMBA este fin de semana? En el corto plazo, el escenario dominante es estable, con baja probabilidad de precipitaciones y nubosidad variable.

¿Hasta cuándo sigue la niebla? Puede repetirse en madrugadas y mañanas, con mejoras graduales hacia el fin de semana, aunque con persistencia por zonas.

¿Qué significa “advertencia violeta”? No es una categoría oficial de “alerta violeta”: suele ser la marca en violeta del mapa para advertencias por niebla/polvo/humo, según aclaraciones difundidas.