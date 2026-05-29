Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 8 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 8 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:40
Puesta del sol17:20
Horas de luz7h 40m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:40 y se pone a las 17:20, dando aproximadamente 7h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 8 - 31 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 8 - 31 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Norte 5 - 30 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 5 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Neblina
13:00 Norte 5 - 16 km/h 0% Niebla
14:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Niebla
15:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
16:00 Noroeste 3 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noroeste 2 - 8 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 0 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 0 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 1 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 1 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 1 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 2 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.