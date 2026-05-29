Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

El pronóstico para Santiago del Estero este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 15°. Con vientos de 10 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 6 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:58 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Sur 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Sur 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Sur 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Sureste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 21° Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Sur 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sur 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sur 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.