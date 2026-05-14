Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo

El pronóstico para Buenos Aires este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 10 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Suroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 3 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:38 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.