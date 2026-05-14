Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 50 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 4 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 8 - 36 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 10 - 47 km/h
Lluvia
60% 0.7 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 50 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:17
Puesta del sol17:41
Horas de luz8h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:17 y se pone a las 17:41, dando aproximadamente 8h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 50 - 49 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 50 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 48 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 5 - 25 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 5 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 4 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 3 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 4 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 5 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 5 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 7 - 30 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Oeste 8 - 36 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Oeste 6 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 6 - 39 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 6 - 36 km/h 30% 0.1 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
21:00 Oeste 6 - 42 km/h 40% 0.3 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
22:00 Oeste 10 - 47 km/h 60% 0.7 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
23:00 Oeste 14 - 49 km/h 70% 0.6 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
24:00 Oeste 13 - 44 km/h 60% 0.3 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.