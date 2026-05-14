Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

El pronóstico para Santiago del Estero este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 12 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:50 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sur 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sur 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sureste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sureste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.