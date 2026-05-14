Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.

El pronóstico para Tucumán este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 6 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Oeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 49m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:52 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 21 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sur 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Oeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Norte 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.