Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

El pronóstico para Santa Fe este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 10°. Con vientos de 11 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:43 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sureste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sureste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 4 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.