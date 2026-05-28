Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol17:49
Horas de luz10h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:48 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 13 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Norte 9 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Este 3 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Este 4 - 7 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Noreste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noreste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Noreste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Este 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Este 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Este 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.