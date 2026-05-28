Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Suroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 5 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:00 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 5 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 11° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Norte 0 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sur 2 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sur 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sur 3 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Oeste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Norte 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.