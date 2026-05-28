Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 29 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 11 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 12 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 6 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 8 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:38
Puesta del sol17:21
Horas de luz7h 43m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:38 y se pone a las 17:21, dando aproximadamente 7h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 8 - 32 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 7 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 6 - 33 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 6 - 32 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 7 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 10 - 39 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 9 - 40 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 11 - 41 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 13 - 46 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 11 - 45 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 10 - 42 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 10 - 42 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 13 - 45 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 14 - 48 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 12 - 48 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 12 - 41 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 12 - 41 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 11 - 40 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 9 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Norte 7 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Norte 6 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Norte 6 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Norte 6 - 29 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.