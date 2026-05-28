Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Este 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:51 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noreste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Este 6 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Este 5 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Este 5 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sureste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.