Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
24°
Viento
Norte 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 32m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:58 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Noreste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 5 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 22° 25° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Noreste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Norte 15 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 24° 25° Norte 14 - 35 km/h 0% Cubierto
17:00 24° 25° Norte 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 25° Noreste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 21° 21° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Este 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Este 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.