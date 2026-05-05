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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

El pronóstico para Buenos Aires este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 12°. Con vientos de 10 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 1 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:31 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Oeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noroeste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Noroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Suroeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sureste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Noreste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Este 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 23° Noreste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noreste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noreste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Este 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.