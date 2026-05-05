Canal 26
Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

El pronóstico para Tierra del Fuego este 6 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 2 - 12 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
-1°
Viento
Norte 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 9 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 3 - 28 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 2 - 12 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:01
Puesta del sol17:57
Horas de luz8h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:01 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 8h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 2 - 12 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 33 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 26 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 17 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 28 - 31 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 -2° -2° Norte 10 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 -1° -1° Norte 10 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 -1° -1° Norte 10 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 -1° -1° Norte 10 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 10 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 11 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 11 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 11 - 36 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 11 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 10 - 34 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 9 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 7 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 8 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 7 - 31 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 7 - 29 km/h 30% 0.1 cm Aguanieve con cielo cubierto
22:00 Norte 3 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Norte 3 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Norte 3 - 15 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.