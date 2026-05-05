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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

El pronóstico para Tucumán este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 13°. Con vientos de 5 - 14 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Sur 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Oeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 5 - 14 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 26°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:47 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 5 - 14 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Norte 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 14° 14° Norte 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Norte 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Norte 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Sureste 0 - 10 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Sur 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 24° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Sureste 2 - 13 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Sureste 2 - 14 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Oeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.