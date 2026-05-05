Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
martes, 5 de mayo de 2026, 10:29
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Ciclogénesis en Buenos Aires.
Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Tras varios días de estabilidad, el otoño volverá a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la llegada de una nueva ciclogénesis, que dará lugar a un período de inestabilidad de al menos 48 horas, con tormentas intensas, actividad eléctrica y elevados niveles de humedad.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzarán este miércoles 6 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, configurando una jornada con precipitaciones persistentes y acumulados significativos.

El organismo prevé tormentas a lo largo de todo el día, aunque las condiciones más intensas se darían desde el mediodía y durante la tarde, cuando el fenómeno podría fortalecerse.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido en CABA

Martes 5:

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  • Máx: 24° | Mín: 13°
  • Cielo algo nublado durante el día, más cubierto hacia la noche.
  • Probabilidad de lluvia muy baja (0–10%).
  • Viento leve.

Miércoles 6:

  • Máx: 24° | Mín: 18°
  • Tiempo inestable, con tormentas durante la tarde y la noche.
  • Probabilidad de lluvia en aumento (10–70%).
  • Viento leve a moderado.

Jueves 7:

  • Máx: 20° | Mín: 16°
  • Lluvias y tormentas en la primera mitad del día.
  • Mejora hacia la noche con viento fuerte.
  • Ráfagas intensas (hasta 50 km/h).

Viernes 8:

  • Máx: 14° | Mín: 8°
  • Jornada ventosa, sin lluvias.
  • Descenso marcado de temperatura.
  • Ráfagas fuertes (50–60 km/h).

Sábado 9:

  • Máx: 15° | Mín: 8°
  • Tiempo estable y ventoso.
  • Sin precipitaciones.
  • Viento moderado a fuerte.

Domingo 10:

  • Máx: 16° | Mín: 7°
  • Día soleado y estable.
  • Sin lluvias.
  • Viento leve.
Clima en CABA. Foto: SMN.

¿Qué es la ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

  • Evitar salir durante las tormentas
  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
  • Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas
  • Asegurar o retirar objetos que puedan volarse
  • Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o un vehículo