Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Tras varios días de estabilidad, el otoño volverá a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la llegada de una nueva ciclogénesis, que dará lugar a un período de inestabilidad de al menos 48 horas, con tormentas intensas, actividad eléctrica y elevados niveles de humedad.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzarán este miércoles 6 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, configurando una jornada con precipitaciones persistentes y acumulados significativos.

El organismo prevé tormentas a lo largo de todo el día, aunque las condiciones más intensas se darían desde el mediodía y durante la tarde, cuando el fenómeno podría fortalecerse.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido en CABA

Martes 5:

Máx: 24° | Mín: 13°

Cielo algo nublado durante el día, más cubierto hacia la noche.

Probabilidad de lluvia muy baja (0–10%).

Viento leve.

Miércoles 6:

Máx: 24° | Mín: 18°

Tiempo inestable, con tormentas durante la tarde y la noche.

Probabilidad de lluvia en aumento (10–70%).

Viento leve a moderado.

Jueves 7:

Máx: 20° | Mín: 16°

Lluvias y tormentas en la primera mitad del día.

Mejora hacia la noche con viento fuerte.

Ráfagas intensas (hasta 50 km/h).

Viernes 8:

Máx: 14° | Mín: 8°

Jornada ventosa, sin lluvias.

Descenso marcado de temperatura.

Ráfagas fuertes (50–60 km/h).

Sábado 9:

Máx: 15° | Mín: 8°

Tiempo estable y ventoso.

Sin precipitaciones.

Viento moderado a fuerte.

Domingo 10:

Máx: 16° | Mín: 7°

Día soleado y estable.

Sin lluvias.

Viento leve.

Clima en CABA. Foto: SMN.

¿Qué es la ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: