Tormentón en puerta: llega una ciclogénesis que amenaza al AMBA durante 48 horas
La llegada de una nueva ciclogénesis provocará un período de inestabilidad que se extenderá por al menos 48 horas, con tormentas intensas, actividad eléctrica y altos niveles de humedad.
Tras varios días de estabilidad, el otoño volverá a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la llegada de una nueva ciclogénesis, que dará lugar a un período de inestabilidad de al menos 48 horas, con tormentas intensas, actividad eléctrica y elevados niveles de humedad.
Cuándo llegan las tormentas al AMBA
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzarán este miércoles 6 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, configurando una jornada con precipitaciones persistentes y acumulados significativos.
El organismo prevé tormentas a lo largo de todo el día, aunque las condiciones más intensas se darían desde el mediodía y durante la tarde, cuando el fenómeno podría fortalecerse.
Pronóstico extendido en CABA
Martes 5:
- Máx: 24° | Mín: 13°
- Cielo algo nublado durante el día, más cubierto hacia la noche.
- Probabilidad de lluvia muy baja (0–10%).
- Viento leve.
Miércoles 6:
- Máx: 24° | Mín: 18°
- Tiempo inestable, con tormentas durante la tarde y la noche.
- Probabilidad de lluvia en aumento (10–70%).
- Viento leve a moderado.
Jueves 7:
- Máx: 20° | Mín: 16°
- Lluvias y tormentas en la primera mitad del día.
- Mejora hacia la noche con viento fuerte.
- Ráfagas intensas (hasta 50 km/h).
Viernes 8:
- Máx: 14° | Mín: 8°
- Jornada ventosa, sin lluvias.
- Descenso marcado de temperatura.
- Ráfagas fuertes (50–60 km/h).
Sábado 9:
- Máx: 15° | Mín: 8°
- Tiempo estable y ventoso.
- Sin precipitaciones.
- Viento moderado a fuerte.
Domingo 10:
- Máx: 16° | Mín: 7°
- Día soleado y estable.
- Sin lluvias.
- Viento leve.
¿Qué es la ciclogénesis?
El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.
Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.
Recomendaciones del SMN por lluvias
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
- Evitar salir durante las tormentas
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
- Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas
- Asegurar o retirar objetos que puedan volarse
- Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o un vehículo