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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

El pronóstico para Santiago del Estero este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de 14°. Con vientos de 17 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Noroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Noreste 13 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 17 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 29°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:45 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 39 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Sur 7 - 17 km/h 0% Neblina
04:00 17° 17° Norte 4 - 15 km/h 0% Neblina
05:00 16° 16° Noreste 4 - 12 km/h 0% Neblina
06:00 14° 14° Norte 0 - 6 km/h 0% Neblina
07:00 16° 16° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Noreste 0 - 1 km/h 0% Niebla
09:00 18° 18° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 22° 22° Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 24° 25° Norte 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 28° Norte 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 29° Norte 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 29° 30° Norte 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 29° 30° Noreste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 28° 29° Noreste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 29° Noreste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 27° Noreste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 25° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 24° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 22° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 21° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 22° 22° Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.