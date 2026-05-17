Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

El pronóstico para Buenos Aires este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 24 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Suroeste 10 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 24 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol17:55
Horas de luz10h 15m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:40 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 24 - 37 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 22 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 24 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sur 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 15 - 36 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Suroeste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Suroeste 10 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 10° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.