Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

El pronóstico para Santiago del Estero este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 19 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sur 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 42m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:52 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 19 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 19 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 17 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sur 14 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 8 - 25 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sureste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.