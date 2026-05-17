¿Qué ropa usar hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 17 de mayo de 2026
Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
El pronóstico para Santiago del Estero este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 19 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:52
|Puesta del sol
|18:34
|Horas de luz
|10h 42m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|1%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:52 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Sur 19 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Sur 19 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|13°
|13°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|14°
|14°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Sur 17 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Sur 14 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Sur 8 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|13°
|13°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|11°
|11°
|Sur 3 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|11°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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