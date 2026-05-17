Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 24 - 71 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 21 - 62 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 8 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:22
Puesta del sol17:36
Horas de luz8h 14m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:22 y se pone a las 17:36, dando aproximadamente 8h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 24 - 71 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 22 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 21 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 23 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 24 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 23 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 23 - 69 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 21 - 67 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Suroeste 18 - 63 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 21 - 62 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Suroeste 24 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 17 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 10 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 12 - 44 km/h 0% Cubierto
14:00 Oeste 9 - 41 km/h 0% Cubierto
15:00 Oeste 5 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 Noroeste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 8 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 10 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 10 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 10 - 39 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 8 - 41 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 8 - 41 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 13 - 47 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 11 - 46 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.