Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

El pronóstico para Tucumán este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 11 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 46m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:54 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 11 - 25 km/h 90% 2.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 12° 12° Sur 10 - 24 km/h 90% 2.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 11° 11° Suroeste 8 - 22 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 11° 11° Suroeste 8 - 19 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 11° 11° Suroeste 9 - 20 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° 10° Suroeste 10 - 21 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Suroeste 9 - 21 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Suroeste 7 - 19 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sur 5 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sur 5 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Sur 5 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.