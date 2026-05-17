Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El pronóstico para Santa Fe este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 20 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 20 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sur 16 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 3 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 28m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:45 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 20 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Suroeste 12 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 11° 11° Suroeste 12 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 11° 11° Suroeste 12 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Suroeste 14 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Sur 20 - 37 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sur 19 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 11° 11° Sur 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sur 20 - 41 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sur 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sur 19 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sur 19 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sur 16 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Sur 12 - 31 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sur 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 11° Sur 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.