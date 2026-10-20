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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para Buenos Aires este 20 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 16 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Este 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Este 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Este 16 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:03
Puesta del sol19:10
Horas de luz13h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación68%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:03 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 13h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Este 10 - 18 km/h 0% Soleado
07:00 11° Este 12 - 21 km/h 0% Soleado
08:00 13° 10° Este 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 11° Este 15 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 15° 12° Este 15 - 35 km/h 0% Soleado
11:00 16° 13° Este 15 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 17° 14° Noreste 14 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 17° 15° Noreste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 15° Este 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 15° Este 13 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 18° 15° Este 15 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 17° 14° Este 16 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 16° 13° Este 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 12° Este 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 11° Este 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 11° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 12° Este 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 12° Este 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 12° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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