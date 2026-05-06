Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 26 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.