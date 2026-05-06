Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (18 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 26 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:32
|Puesta del sol
|18:04
|Horas de luz
|10h 32m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:32 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 26 - 52 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Sureste 4 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|17°
|17°
|Este 9 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|16°
|16°
|Noreste 4 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Este 2 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Este 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|17°
|17°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|17°
|17°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Niebla
|09:00
|18°
|18°
|Este 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Este 13 - 29 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Este 14 - 28 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|19°
|19°
|Noreste 15 - 31 km/h
|70% 2.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|14:00
|19°
|19°
|Este 13 - 35 km/h
|60% 3.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|15:00
|19°
|19°
|Este 13 - 31 km/h
|40% 2.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|16:00
|20°
|20°
|Este 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|20°
|20°
|Noreste 13 - 33 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|20°
|20°
|Noreste 18 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|20°
|20°
|Noreste 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|21°
|21°
|Norte 26 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|21°
|21°
|Norte 21 - 51 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|20°
|20°
|Noroeste 18 - 45 km/h
|60% 4.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Noroeste 12 - 42 km/h
|80% 4.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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