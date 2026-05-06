Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Este 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Norte 21 - 51 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 26 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:04
Horas de luz10h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:32 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 26 - 52 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Noreste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Este 2 - 6 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Este 7 - 13 km/h 0% Niebla
07:00 17° 17° Este 7 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 17° 17° Este 10 - 17 km/h 0% Niebla
09:00 18° 18° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Este 14 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Este 13 - 29 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 18° 18° Este 14 - 28 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 19° 19° Noreste 15 - 31 km/h 70% 2.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 19° 19° Este 13 - 35 km/h 60% 3.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 19° 19° Este 13 - 31 km/h 40% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 20° 20° Este 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Noreste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Noreste 13 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 20° 20° Noreste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noreste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Norte 26 - 51 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 21° Norte 21 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Noroeste 18 - 45 km/h 60% 4.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 19° 19° Noroeste 12 - 42 km/h 80% 4.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.