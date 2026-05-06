Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.