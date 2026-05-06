Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:37
|Puesta del sol
|18:20
|Horas de luz
|10h 43m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:37 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|20°
|20°
|Este 10 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|20°
|20°
|Este 12 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|20°
|20°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|22°
|22°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|24°
|24°
|Noreste 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|26°
|27°
|Noreste 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|26°
|27°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|26°
|28°
|Norte 18 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|27°
|29°
|Norte 17 - 36 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|28°
|30°
|Norte 15 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|28°
|30°
|Norte 16 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|28°
|30°
|Norte 16 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|27°
|29°
|Norte 15 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|27°
|Norte 14 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|25°
|26°
|Norte 18 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|25°
|26°
|Norte 20 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|25°
|26°
|Norte 16 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|25°
|25°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|25°
|25°
|Norte 20 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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