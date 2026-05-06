Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Norte 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
25°
Viento
Norte 16 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 28°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:37 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 20° 20° Este 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 21° 21° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 21° 21° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 21° 21° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 21° 21° Noreste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 22° 22° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 24° 24° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 26° 27° Noreste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 27° Norte 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 26° 28° Norte 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 27° 29° Norte 17 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 28° 30° Norte 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 28° 30° Norte 16 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 28° 30° Norte 16 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 27° 29° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 27° Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 25° 26° Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 25° 26° Norte 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 25° 26° Norte 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
23:00 25° 25° Norte 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 25° 25° Norte 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.