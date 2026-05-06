Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
21°
Viento
Norte 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Norte 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
25°
Viento
Norte 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 24 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 30°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:45 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 24 - 44 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Norte 0 - 4 km/h 0% Neblina
02:00 18° 18° Oeste 2 - 11 km/h 0% Neblina
03:00 20° 20° Noreste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 20° 20° Norte 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 20° 20° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 20° 20° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 20° 20° Norte 6 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 21° 21° Norte 7 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 22° 22° Noreste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 23° 22° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 25° 25° Norte 16 - 33 km/h 0% Cubierto
13:00 26° 28° Norte 18 - 38 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 27° 29° Norte 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 29° 30° Norte 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 29° 31° Norte 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 31° Norte 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 30° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 28° Norte 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 25° 26° Noreste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 25° 26° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 25° 25° Norte 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 24° 25° Norte 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 24° 24° Norte 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.