Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 24 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:45
|Puesta del sol
|18:41
|Horas de luz
|10h 56m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:45 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 24 - 44 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Norte 0 - 4 km/h
|0%
|Neblina
|02:00
|18°
|18°
|Oeste 2 - 11 km/h
|0%
|Neblina
|03:00
|20°
|20°
|Noreste 8 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|20°
|20°
|Norte 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|20°
|20°
|Norte 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|20°
|20°
|Norte 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|21°
|21°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|22°
|22°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|23°
|22°
|Noreste 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|25°
|25°
|Norte 16 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|26°
|28°
|Norte 18 - 38 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|27°
|29°
|Norte 19 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|29°
|30°
|Norte 19 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|29°
|31°
|Norte 15 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|29°
|31°
|Norte 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|28°
|30°
|Norte 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|28°
|Norte 9 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|25°
|26°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|25°
|26°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|25°
|25°
|Norte 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|24°
|25°
|Norte 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|24°
|24°
|Norte 24 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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