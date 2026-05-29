Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El pronóstico para Catamarca este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 11°. Con vientos de 5 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noreste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Suroeste 3 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 4 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 5 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 28m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:06 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 5 - 25 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sur 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noreste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 1 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 4 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Suroeste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Suroeste 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Suroeste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Oeste 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Noroeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Norte 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Norte 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.