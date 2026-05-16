Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 5 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sur 3 - 23 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 10 - 32 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 41m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:58 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 11 - 33 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sureste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sur 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sur 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Este 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sureste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sur 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 9 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sur 10 - 30 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Sur 10 - 33 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 10 - 33 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Sur 7 - 32 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Sur 6 - 25 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Sur 3 - 23 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sureste 2 - 18 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Suroeste 1 - 16 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Sur 5 - 22 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Sur 11 - 30 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° 10° Sur 10 - 32 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° Sur 11 - 32 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 11 - 32 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.