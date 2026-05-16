Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Suroeste 10 - 30 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sur 7 - 20 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 47m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:53 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 15 - 36 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Suroeste 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sur 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 14 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sur 15 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 13 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Suroeste 10 - 30 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 12 - 26 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Sur 12 - 27 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Sur 11 - 26 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Sur 9 - 23 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Sur 7 - 20 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Sur 7 - 17 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 13° 13° Sureste 9 - 19 km/h 90% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.