Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sur 16 - 32 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 44m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:51 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sur 14 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 18 - 34 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Sur 20 - 39 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 13° 13° Sur 17 - 39 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Sur 16 - 32 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Sur 17 - 31 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 13° 13° Sur 16 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.