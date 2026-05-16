Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 17 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 31 - 88 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 29 - 88 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 23 - 69 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:20
Puesta del sol17:37
Horas de luz8h 17m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:20 y se pone a las 17:37, dando aproximadamente 8h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 25 - 74 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 48 - 34 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 57 - 35 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 7 - 37 km/h 60% 0.3 cm Aguanieve con cielo cubierto
04:00 Oeste 13 - 47 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 19 - 60 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 22 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 25 - 73 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 32 - 88 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 31 - 88 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 34 - 91 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 33 - 94 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 29 - 90 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 34 - 90 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 33 - 95 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 32 - 93 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 32 - 91 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 29 - 88 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 26 - 79 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 25 - 72 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 25 - 72 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 24 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 23 - 69 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 23 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 23 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.