Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 16 de mayo de 2026, 06:30
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Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 13 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 9 - 17 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 29m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:44 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 11° Sureste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sur 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 12 - 31 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 13 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sur 13 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Sur 10 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Sur 7 - 16 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Sur 9 - 15 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sur 9 - 17 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.