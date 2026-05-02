El tiempo en Catamarca hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Catamarca este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 14°. Con vientos de 17 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 17 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:50
|Puesta del sol
|18:49
|Horas de luz
|10h 59m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 07:50 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 45 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noroeste 1 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|16°
|16°
|Norte 1 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Norte 3 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|15°
|15°
|Norte 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Norte 1 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Norte 1 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Este 0 - 6 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|17°
|17°
|Suroeste 6 - 19 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Suroeste 8 - 24 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|17°
|17°
|Suroeste 8 - 26 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Suroeste 4 - 25 km/h
|60% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 3 - 25 km/h
|30% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Norte 7 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Norte 15 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|18°
|Norte 17 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|17°
|Norte 16 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|16°
|16°
|Norte 14 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Noreste 14 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Noreste 16 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Noreste 17 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Noreste 17 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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San Luis Clima en
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