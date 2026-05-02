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Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El pronóstico para Catamarca este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 14°. Con vientos de 17 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 0 - 6 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 17 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 16 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 19°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 59m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:50 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 45 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noroeste 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Norte 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Norte 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Norte 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Norte 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Este 0 - 6 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Suroeste 6 - 19 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 17° Suroeste 8 - 24 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 17° 17° Suroeste 8 - 26 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 17° Suroeste 4 - 25 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 17° 17° Noroeste 3 - 25 km/h 30% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 17° 17° Norte 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Norte 15 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Norte 17 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Norte 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Norte 14 - 40 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noreste 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noreste 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noreste 17 - 43 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Noreste 17 - 45 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.