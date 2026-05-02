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Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 39 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 7 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 39 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:56
Puesta del sol18:03
Horas de luz9h 7m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:56 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 9h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 39 - 47 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 28 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 28 - 45 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 39 - 42 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 35 - 39 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 37 - 37 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 39 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 7 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 7 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 7 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 7 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 9 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 Oeste 8 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 Oeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 3 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.