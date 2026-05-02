El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 3° y una mínima de 0°. Con vientos de 39 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego
Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 3°.
Viento: 39 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.
Mañana se esperan 3° de máxima.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:56
|Puesta del sol
|18:03
|Horas de luz
|9h 7m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Tierra del Fuego
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 3°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?
El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:56 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 9h 7m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?
El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 39 - 47 km/h.
Ubicación de Tierra del Fuego
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|3°
|Suroeste 28 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|3°
|3°
|Suroeste 28 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|3°
|3°
|Suroeste 39 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|2°
|2°
|Suroeste 35 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|3°
|3°
|Suroeste 37 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|3°
|3°
|Sur 39 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|1°
|1°
|Oeste 7 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|1°
|1°
|Oeste 7 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|1°
|1°
|Oeste 7 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|1°
|0°
|Oeste 7 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|2°
|0°
|Oeste 7 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|2°
|0°
|Oeste 8 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|2°
|0°
|Oeste 9 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|3°
|1°
|Oeste 8 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|3°
|1°
|Oeste 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|3°
|1°
|Suroeste 7 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|2°
|2°
|Oeste 3 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|1°
|1°
|Noroeste 4 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|1°
|1°
|Norte 5 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|0°
|0°
|Norte 7 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|0°
|0°
|Norte 6 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|0°
|0°
|Norte 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|1°
|1°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|0°
|0°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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