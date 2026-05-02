Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 3°.

Viento: 39 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.

Mañana se esperan 3° de máxima.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.