Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

El pronóstico para Santiago del Estero este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 21 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
17°
Viento
Sur 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 21 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:44
Horas de luz11h 1m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:43 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 21 - 44 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Sur 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Sur 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
04:00 19° 19° Sur 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Sur 21 - 39 km/h 0% Cielo despejado
06:00 18° 18° Sur 20 - 39 km/h 0% Cielo despejado
07:00 17° 17° Sur 19 - 38 km/h 0% Cielo despejado
08:00 16° 16° Sur 17 - 35 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Sur 14 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Sureste 19 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sureste 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Sureste 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sureste 19 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sureste 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sureste 16 - 40 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sureste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sureste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.