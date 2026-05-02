Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

El pronóstico para Tucumán este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 13°. Con vientos de 13 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Suroeste 9 - 20 km/h
Lluvia
80% 0.9 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 18°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:49
Horas de luz11h 3m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:46 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Oeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Suroeste 12 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 16° 16° Sur 11 - 25 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 16° 16° Suroeste 10 - 24 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 16° 16° Suroeste 10 - 22 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 16° 16° Suroeste 9 - 20 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 17° 17° Sur 7 - 20 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 17° Sur 4 - 17 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 17° 17° Suroeste 2 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 17° Sur 3 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Sur 5 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sur 6 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 7 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Norte 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Norte 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noreste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.