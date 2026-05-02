El tiempo en Tucumán hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Tucumán este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 13°. Con vientos de 13 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Tucumán
Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:46
|Puesta del sol
|18:49
|Horas de luz
|11h 3m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 07:46 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Oeste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Suroeste 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|17°
|17°
|Suroeste 13 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|17°
|17°
|Suroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Suroeste 12 - 26 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 25 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|16°
|16°
|Suroeste 10 - 24 km/h
|80% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|16°
|16°
|Suroeste 10 - 22 km/h
|80% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Suroeste 9 - 20 km/h
|80% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 20 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sur 4 - 17 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|17°
|17°
|Suroeste 2 - 13 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Sur 3 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Sur 5 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Sur 6 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|17°
|17°
|Sur 6 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 4 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Noroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 6 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Norte 3 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Noreste 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Noreste 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Noreste 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán