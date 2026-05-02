El tiempo en Santa Fe hoy, 2 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
El pronóstico para Santa Fe este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 22 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|10h 50m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:34 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|18°
|18°
|Sur 20 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|17°
|17°
|Sur 20 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|17°
|17°
|Sur 20 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|16°
|16°
|Sur 21 - 40 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Sur 22 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|14°
|14°
|Sur 21 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|14°
|14°
|Sur 20 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|14°
|14°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Sur 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|16°
|16°
|Sur 18 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|16°
|16°
|Sur 18 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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