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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El pronóstico para Catamarca este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de 13°. Con vientos de 8 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 3 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Suroeste 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Norte 2 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 8 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 29°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:52 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 8 - 25 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 2 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Este 7 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Oeste 4 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Oeste 1 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Oeste 1 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Oeste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Este 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Noreste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 26° Noroeste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 26° Sureste 3 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 28° 27° Sur 2 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 29° 28° Suroeste 4 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 29° 28° Suroeste 6 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 28° 28° Suroeste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 27° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Oeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 25° Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 25° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 22° Norte 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Norte 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 21° 21° Norte 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.