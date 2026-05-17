Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

El pronóstico para Catamarca este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 10 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sureste 2 - 14 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 3 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 40m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:59 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 10 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sur 8 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sur 5 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 4 - 19 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sur 4 - 17 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sur 3 - 16 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sur 2 - 16 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Sureste 2 - 13 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Sureste 2 - 14 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 10° Este 2 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 10° Sureste 4 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Sureste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sureste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Sur 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sur 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Sur 0 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Norte 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Norte 4 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Noreste 4 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Noreste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.