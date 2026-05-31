Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noroeste 2 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 5 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 27m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:07 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 5 - 23 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Noreste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noreste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noreste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Noreste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Oeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noroeste 1 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 22° 25° Oeste 1 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Suroeste 1 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Suroeste 1 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Oeste 1 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 22° 25° Noroeste 2 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Norte 4 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Norte 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Noreste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.